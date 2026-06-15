Областной минфин вернул почти 200 млн рублей авансов «Нижегородавтодора»

Министр финансов Ольга Сулима в заксобрании сообщила, что субподрядчики ДСК «Городецкая» и ООО НАДС проиграли судебные споры с министерством. «Все субподрядчики не являются участниками казначейского сопровождения. К казначейской системе исполнения их исполнительные листы предъявлены быть не могут. Субподрядчики могут через судебных приставов предъявить к коммерческим счетам НАД либо встать в очередь в процедуре банкротства», — пояснила она.