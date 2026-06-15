Продлен прием заявок на торги по продаже курских и липецких активов «Конти»

Росимущество в четвертый раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской группы «Конти» за 4,8 млрд руб. Их будут принимать до 6 июля (ранее — до 15 июня), итоги тендера планируют подвести 9 июля (ранее — 18 июня). Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».