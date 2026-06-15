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Роспотребнадзор забраковал воду на шести водоемах Воронежской области

В регионе завершается подготовка к купальному сезону.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завершается подготовка мест купания граждан к летнему сезону. Санитарные врачи и спасатели обследовали все пляжи. В местах неорганизованного купания разместят больше тысячи запрещающих купание знаков.

Для оказания помощи в том году для работы на спасательных постах обучили и аттестовали 32 человека по специальности «матрос-спасатель». Водолазы провели 26 обследований.

На предстоящий сезон для проведения поисково-спасательных работ на водных объектах области подготовили 93 сотрудника аварийно-спасательной службы, 18 водолазов и 31 плавсредство. От Главного управления МЧС привлечены еще 36 человек и 11 плавсредств.

Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора в мае — июне 2026 года отобрали на исследования 271 пробу воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 10. Зоны риска обнаружили в трех местах отдыха на Воронежском водохранилище и на трех прудах Нижнедевицкого, Репьевского, Хохольского районов. При этом состояние песка на пляжах опасения гигиенистов не вызывают.

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