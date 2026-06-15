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Замглавы Кунгурского округа стал бывший директор пермского театра

Заместителем главы Кунгурского муниципального округа по развитию соцсферы стал Илья Кленов. Об этом сообщается в соцсетях местной администрации. Господин Кленов начал свою карьеру в сфере культуры, в 2001—2009 годах он работал главным администратором, а затем и.о. директора в в государственном краевом учреждении культуры «Театр “Балет Евгения Панфилова”. В 2011—2012 годах Илья Кленов работал заместителем кастинг-директора в ООО “ГудСториМедиа” на съемках сериала “Реальные пацаны”. С 2014 года в течение десяти лет он отвечал за организацию процесса выпуска премьерных спектаклей в Пермском театре оперы и балета. До перехода на муниципальную служу господин Кленов занимал должность руководителя проектов в ООО “СпецДорСтрой”.

Заместителем главы Кунгурского муниципального округа по развитию соцсферы стал Илья Кленов. Об этом сообщается в соцсетях местной администрации. Господин Кленов начал свою карьеру в сфере культуры, в 2001—2009 годах он работал главным администратором, а затем и.о. директора в в государственном краевом учреждении культуры «Театр “Балет Евгения Панфилова”. В 2011—2012 годах Илья Кленов работал заместителем кастинг-директора в ООО “ГудСториМедиа” на съемках сериала “Реальные пацаны”. С 2014 года в течение десяти лет он отвечал за организацию процесса выпуска премьерных спектаклей в Пермском театре оперы и балета. До перехода на муниципальную служу господин Кленов занимал должность руководителя проектов в ООО “СпецДорСтрой”.