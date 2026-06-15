В Малоархангельске Орловской области прошла ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий прошла в Малоархангельске Орловской области, сообщили в администрации Малоархангельского района. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
В ярмарке приняли участие работодатели — представители администрации района и комплексного центра социального обслуживания населения — а также 12 соискателей. Так, администрации требуются четыре специалиста, в том числе двое на руководящие должности. В комплексном центре открыто десять вакансий — от социального работника, водителя и юрисконсульта до дворника. В ходе встречи работодатели подробно рассказали об условиях работы и уровне оплаты, а соискатели смогли задать вопросы и пообщаться напрямую.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.