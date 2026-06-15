В Малоархангельске Орловской области прошла ярмарка вакансий

В ярмарке приняли участие работодатели — представители администрации района и комплексного центра социального обслуживания населения — а также 12 соискателей. Так, администрации требуются четыре специалиста, в том числе двое на руководящие должности. В комплексном центре открыто десять вакансий — от социального работника, водителя и юрисконсульта до дворника. В ходе встречи работодатели подробно рассказали об условиях работы и уровне оплаты, а соискатели смогли задать вопросы и пообщаться напрямую.