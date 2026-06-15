На Кубани обновят участок дороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская

Ремонт охватывает отрезок протяженностью 5 км между станицей Крыловской и хутором Коржи. В прошлом году специалисты сняли старый асфальт, восстановили основание, устранили просадки, выровняли покрытие и уложили новый верхний слой. В текущем сезоне они укрепляют обочины, наносят разметку, устанавливают новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Отмечается, что в ближайшее время объект проверит комиссия, после чего дорогу введут в эксплуатацию.