На Кубани обновят участок дороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская

Участок дороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская отремонтируют в Краснодарском крае, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт охватывает отрезок протяженностью 5 км между станицей Крыловской и хутором Коржи. В прошлом году специалисты сняли старый асфальт, восстановили основание, устранили просадки, выровняли покрытие и уложили новый верхний слой. В текущем сезоне они укрепляют обочины, наносят разметку, устанавливают новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Отмечается, что в ближайшее время объект проверит комиссия, после чего дорогу введут в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.