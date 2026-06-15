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Под Ростовом сыграли свадьбу в русском стиле

В Ростовской области жених, невеста и гости пришли в ЗАГС в русских национальных нарядах.

Источник: Комсомольская правда

В Веселовском районе Ростовской области состоялась необычная регистрация брака, организованная в исконно русском стиле. Об этом рассказали в официальных аккаунтах управления ЗАГС по региону.

Семейный союз заключили Владимир и Елена Сосунковы. Новобрачные, как и все гости, были в сарафанах с красными орнаментами, в рубахах с вышивкой, а аксессуарами стали кокошники и венки.

— Свою свадебную церемонию молодожены решили провести с соблюдением славянских традиций, наполнив важный день фольклорными элементами, народными мотивами и старинными символами, — рассказали в управлении.

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