В Каменске-Уральском Свердловской области построят легкоатлетический манеж

Новый манеж сможет принимать до 800 человек в день. В зале предусмотрены 200-метровая круговая беговая дорожка на четыре полосы, восемь прямых дорожек по 60 м для спринта и бега с барьерами, а также сектора для толкания ядра, метания молота и диска, прыжков в высоту, в длину, тройного и с шестом. Кроме того, будет обустроена зона для мини-футбола с полем 20×33 метра.