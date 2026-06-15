В Каменске-Уральском Свердловской области построят легкоатлетический манеж

Легкоатлетический манеж с блоком для игровых видов спорта построят в Каменске-Уральском Свердловской области по госпрограмме «Спорт России». Готовность объекта уже составляет 69%, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Новый манеж сможет принимать до 800 человек в день. В зале предусмотрены 200-метровая круговая беговая дорожка на четыре полосы, восемь прямых дорожек по 60 м для спринта и бега с барьерами, а также сектора для толкания ядра, метания молота и диска, прыжков в высоту, в длину, тройного и с шестом. Кроме того, будет обустроена зона для мини-футбола с полем 20×33 метра.
Чтобы обеспечить полноценное функционирование комплекса и комфорт для занимающихся, предусмотрен административно-бытовой блок. Он включит вестибюль, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, кафетерий, тренажерный и фитнес-зал, помещения для инструкторов и тренеров, а также административные и технические зоны.
«Сейчас на Среднем Урале идет строительство 17 спортивных объектов для детей и взрослых, любителей и профессионалов. Семь сооружений будут готовы в 2026 году. Конечно, завершение строительство не означает полный запуск объекта. Необходимо оснастить спортобъект, лицензировать. Поэтому работу некоторые учреждения начнут в 2027 году. Один из таких объектов — легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском», — отметил Денис Паслер.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.