Автопоток по южным обходам М-4 «Дон» достиг рекордных 30 млн проездов

В январе 2026 года исполнилось ровно три года с момента торжественного запуска двух ключевых транспортных объектов на магистрали М-4 «Дон». Скоростная развязка вокруг Аксая и западная объездная дорога Краснодара продемонстрировали впечатляющие показатели использования.