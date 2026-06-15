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Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам «на хранение» 11 млн рублей

Злоумышленники позвонили местной 81-летней жительнице в одном из мессенджеров.

Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам «на хранение» 11 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили местной 81-летней жительнице в одном из мессенджеров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время звонка незнакомец представился сотрудником спецслужб. Под видом проверки безопасности депозитных счетов он уговорил пожилую женщину снять все деньги и передать ему «на хранение».

«Не распознав подвоха, пожилая калининградка сняла в отделении банка 11 миллионов рублей и передала наличность курьеру», — отметили в МВД.

Жительница Калининграда обратилась в отдел полиции по Ленинградскому району. Специалисты возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

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