Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам «на хранение» 11 млн рублей

Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам «на хранение» 11 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили местной 81-летней жительнице в одном из мессенджеров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Во время звонка незнакомец представился сотрудником спецслужб. Под видом проверки безопасности депозитных счетов он уговорил пожилую женщину снять все деньги и передать ему «на хранение».
«Не распознав подвоха, пожилая калининградка сняла в отделении банка 11 миллионов рублей и передала наличность курьеру», — отметили в МВД.
Жительница Калининграда обратилась в отдел полиции по Ленинградскому району. Специалисты возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.