Названа еще одна модель авто в списке разрешенных для закупки в такси

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнит Jetour X70PLUS, сообщил Минпромторг РФ.
«Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. Распоряжение об этом находится на подписи. Речь идет об одном автомобиле — Jetour X70PLUS. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в марте 2026 года перечень марок и моделей автомобилей, которые могут работать в качестве такси, дополнили Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, в мае — Omoda C5. Туда входят 27 моделей брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet.
Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, а для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.