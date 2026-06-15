В Нижегородской области рассмотрят меры поддержки современных авторов

Отдельно была отмечена роль самого Николая Свечина в популяризации истории Нижегородского края. Его исторические детективы о сыщике Алексее Лыкове познакомили сотни тысяч читателей с жизнью и бытом Нижегородской губернии конца XIX века. Кроме того, сериал «Злые люди» (18+), снятый по мотивам произведений писателя, привлек внимание широкой аудитории к историческому наследию Нижнего Новгорода.