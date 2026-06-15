В Санкт-Петербурге прошел праздничный концерт «Город поет»

Праздничный концерт «Город поет» прошел 24 мая на площади Растрелли в Санкт-Петербурге и был приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
На одной сцене собрались 1,5 тыс. исполнителей — ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, профессионалы и любители. Прозвучали классические и народные произведения, а также песни из известных кинофильмов. Кроме того, были исполнены композиции, приуроченные к юбилеям Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Микаэла Таривердиева, а также Владимира Мартынова и народного артиста России Александра Зацепина. Отмечается, что сводный хор выступил в сопровождении Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.