В Санкт-Петербурге прошел праздничный концерт «Город поет»

На одной сцене собрались 1,5 тыс. исполнителей — ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, профессионалы и любители. Прозвучали классические и народные произведения, а также песни из известных кинофильмов. Кроме того, были исполнены композиции, приуроченные к юбилеям Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Микаэла Таривердиева, а также Владимира Мартынова и народного артиста России Александра Зацепина. Отмечается, что сводный хор выступил в сопровождении Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга.