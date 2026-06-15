Какой сегодня праздник: День свежих овощей

Сегодня День свежих овощей. Они — ключевой источник питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Регулярное употребление снижает риск хронических заболеваний — например, сердечно‑сосудистых болезней и диабета. Разные овощи дают организму разные вещества: морковь — витамин A, брокколи — витамин C и железо, шпинат — магний и клетчатку, а капуста, например, богата кальцием, калием и магнием. Клетчатка и пребиотические волокна (в луке, спарже и т. д.) помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Витамин C, бета‑каротин, каротиноиды и антиоксиданты замедляют старение и поддерживают остроту зрения. Выращивание овощей требует меньше ресурсов, чем производство мяса и молочных продуктов, а потребление растительной пищи помогает снизить выбросы парниковых газов. Этот день — хороший повод пересмотреть рацион, обратить внимание на сезонную продукцию и поддержать местных производителей.
День младших братьев отмечают 16 июня. Это неофициальный праздник, посвящённый отношениям между старшими и младшими братьями. День призван подчеркнуть значимость семейных связей и особой роли отношений между братьями, укрепить семейные узы, напомнить о ценности семьи как одного из главных жизненных благ и поддержать гармоничные отношения между старшими и младшими детьми в семье. День младших братьев — хороший повод уделить время близким, выразить признательность за родство и создать новые тёплые воспоминания.
Международный день водопада появился в 2020 году Идея возникла во время карантина из‑за пандемии COVID‑19: семейная пара не могла отправиться в путешествие, чтобы увидеть любимые водопады, и решила создать день, посвященный этим природным объектам. В мире есть водопады-рекордсмены: самый высокий непрерывный водопад — Анхель (Венесуэла, 979−1054 м), самый широкий — Кхон (Лаос, средняя ширина 10783 км), самый полноводный — Игуасу (граница Аргентины и Бразилии, 1750 м³/с), один из самых известных — Ниагарский (граница Канады и США). В России тоже есть впечатляющие водопады, например Тальниковый (плато Путорана, высота оценивается от 482 до 700 м) и Кивач (Карелия).