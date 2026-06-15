Какой сегодня праздник: День свежих овощей

Международный день водопада появился в 2020 году Идея возникла во время карантина из‑за пандемии COVID‑19: семейная пара не могла отправиться в путешествие, чтобы увидеть любимые водопады, и решила создать день, посвященный этим природным объектам. В мире есть водопады-рекордсмены: самый высокий непрерывный водопад — Анхель (Венесуэла, 979−1054 м), самый широкий — Кхон (Лаос, средняя ширина 10783 км), самый полноводный — Игуасу (граница Аргентины и Бразилии, 1750 м³/с), один из самых известных — Ниагарский (граница Канады и США). В России тоже есть впечатляющие водопады, например Тальниковый (плато Путорана, высота оценивается от 482 до 700 м) и Кивач (Карелия).