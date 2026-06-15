Глеб Никитин встретился с нижегородским писателем Николаем Свечиным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился писателем и краеведом Николаем Свечиным. Об этом губернатор сообщил в своем МАХ-канале.
Николай Свечин — автор детективных романов, действие которых происходит в Нижегородской губернии. Известен циклом книг о сыщике Алексее Лыкове. Произведения писателя легли в основу многосерийного фильма «Злые люди».
«Очень люблю его детективные ретророманы, в которых Нижний, скорее, становится полноправным героем повествования», — признался Глеб Никитин.
Писатель подарил губернатору несколько книг нижегородских современных поэтов. Глеб Никитин заявил, что авторы нуждаются в поддержке. Для этого будут подключать профильных специалистов.
Также губернатор отметил успехи в развитии литературной среды. Например, в прошлом году у нижегородских авторов появился собственный Дом писателя. Глеб Никитин пообещал и дальше создавать возможности для роста нижегородской литературы.
Ранее сообщалось, что клад Кузнецовых показали на выставке «Семейные ценности» в Нижнем Новгороде.