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Глеб Никитин встретился с нижегородским писателем Николаем Свечиным

Писатель подарил губернатору несколько книг нижегородских современных поэтов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился писателем и краеведом Николаем Свечиным. Об этом губернатор сообщил в своем МАХ-канале.

Николай Свечин — автор детективных романов, действие которых происходит в Нижегородской губернии. Известен циклом книг о сыщике Алексее Лыкове. Произведения писателя легли в основу многосерийного фильма «Злые люди».

«Очень люблю его детективные ретророманы, в которых Нижний, скорее, становится полноправным героем повествования», — признался Глеб Никитин.

Писатель подарил губернатору несколько книг нижегородских современных поэтов. Глеб Никитин заявил, что авторы нуждаются в поддержке. Для этого будут подключать профильных специалистов.

Также губернатор отметил успехи в развитии литературной среды. Например, в прошлом году у нижегородских авторов появился собственный Дом писателя. Глеб Никитин пообещал и дальше создавать возможности для роста нижегородской литературы.

Ранее сообщалось, что клад Кузнецовых показали на выставке «Семейные ценности» в Нижнем Новгороде.