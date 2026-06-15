В Крыму начнут конфисковывать мотоциклы за шум во время воздушной тревоги

Правовые механизмы для этих мер будут определены в виде отдельного закона или специального распоряжения. «Предупредите, пожалуйста, своих детей. Мы находимся в состоянии войны. Игрушки закончились. Если ваш ребенок работает на врага, то он должен будет нести ответственность. Объясните это ему», — добавил Олег Крючков.