«Мини-парад планет» пройдет над Москвой вечером 15 июня

Вечером в понедельник, 15 июня, в небе над столицей состоится «мини-парад планет». Об этом сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
— 15 июня Меркурий достигает точки наибольшей восточной элонгации, удаляясь от Солнца на угловое расстояние около 24 градусов. В этот момент планета на небе оказывается на максимальном удалении от Солнца, «выныривает» из его лучей и становится видна невооруженным глазом, — рассказала эксперт.
Наблюдать первую планету от Солнца можно будет в западной части неба в течение часа после заката. Рядом с Меркурием в западной части неба будут видны Венера и Юпитер.
Триаду планет можно будет увидеть невооруженным глазом, при этом Венера, как «соседка» Земли, будет самой яркой, Юпитер — немного менее ярким, а Меркурий появится как слабая точка между ними и местом заката.
— Можно сказать, что это будет небольшой такой, мини-парад планет, — приводит слова Кравченко агентство городских новостей «Москва».
В Москве вечером 9 июня невооруженным глазом также можно было увидеть сближение Венеры и Юпитера. На небе их разделяло всего 1,5 углового градуса, что сопоставимо с тремя диаметрами лунного диска.