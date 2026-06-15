Глеб Никитин поблагодарил Николая Свечина за популяризацию истории Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области встретился с Николаем Свечиным — нижегородским писателем и краеведом, мастером исторического детектива, чьи произведения помогли многим читателям лучше узнать облик и быт Нижегородской губернии; об этом сообщается в канале губернатора в мессенджере MAX.
«Николай Викторович раскрывает нашу историю через живые образы — его книги возвращают к нам утраченные подробности городской жизни», — отметил Глеб Никитин.
В ходе встречи стороны обсудили роль литературы в формировании региональной идентичности и текущие вопросы поддержки авторов. Губернатор подчеркнул:
«Наши писатели делают важную работу: они не только сохраняют память, но и формируют культурный облик Нижнего Новгорода для будущих поколений».
Экранизация рассказов — многосерийный фильм «Злые люди» — помогла широкой аудитории прочувствовать атмосферу жизни города накануне Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Николай Викторович подарил несколько книг современных нижегородских поэтов — представителей новой литературной волны.
По словам Никитина, «новая литература рождается здесь и сейчас, и нам важно создавать условия, чтобы таланты могли развиваться и заявлять о себе на всю страну». Губернатор пообещал рассмотреть варианты поддержки авторов и подключить профильных специалистов для реализации соответствующих инициатив.
Глава региона также напомнил о недавно открытом Доме писателя в Нижнем Новгороде, который стал творческим пространством для местных авторов, и подтвердил намерение и впредь создавать условия для развития нижегородской литературы и её продвижения.
Фото: канал Глеба Никитина в мессенджере MAX.