Глеб Никитин поблагодарил Николая Свечина за популяризацию истории Нижегородской области

По словам Никитина, «новая литература рождается здесь и сейчас, и нам важно создавать условия, чтобы таланты могли развиваться и заявлять о себе на всю страну». Губернатор пообещал рассмотреть варианты поддержки авторов и подключить профильных специалистов для реализации соответствующих инициатив.