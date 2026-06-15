В Перми рассказали о выпуске комплектов новых сувенирных банкнот

Связующим звеном между двумя эпохами стал зеленый цве. Он подчеркнул статус Перми — самый зеленый город-миллионник в России. Повторяющимся декоративным элементом стали ветви дерева с листьями. На сувенирных банкнотах изображены объекты культурного наследия, а также изображения эспланады и набережной Камы.