Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми рассказали о выпуске комплектов новых сувенирных банкнот

Банкноты посвящены промышленности и культуре города.

Источник: Комсомольская правда

В библиотеки Перми поступили комплекты новых сувенирных банкнот. Банкноты «Пермь XX век» и «Пермь XXI век» посвящены промышленности и культурному наследию города. По задумке художницы Эльвиры Давлетшиной, они объединят прошлое и настоящее.

Фото: Администрация города Перми.

Лицевая и оборотная сторона купюры «Пермь XX век» визуально и сюжетно переходят в соответствующие стороны банкноты «Пермь XXI век». Цветовая гамма первой выполнена в красных тонах, отсылающих к советской геральдике, палитра второй основана на цветах российского триколора.

Фото: Администрация города Перми.

Связующим звеном между двумя эпохами стал зеленый цве. Он подчеркнул статус Перми — самый зеленый город-миллионник в России. Повторяющимся декоративным элементом стали ветви дерева с листьями. На сувенирных банкнотах изображены объекты культурного наследия, а также изображения эспланады и набережной Камы.

Сувенирные банкноты станут частью общедоступной экспозиции библиотек. Их будут вручать на официальных мероприятиях администрации города.