Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатель рассказал, почему смартфон смертельно опасен при грозе

Спасатель Щетинин: мобильный телефон в грозу может притянуть молнию.

Источник: Комсомольская правда

Мобильный телефон во время грозы может представлять опасность, особенно если человек находится на открытом пространстве, предупредил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он объяснил, почему в непогоду стоит особенно осторожно пользоваться гаджетами. Об этом пишет «Абзац».

«Молния двигается по пути наименьшего сопротивления. Металл, влажность воздуха и наличие возбудителей в плане радиополя, скорее всего, служат для разряда дополнительным мостиком», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, опасность связана не с самим экраном, а с тем, что устройство содержит металл и может влиять на распределение электрического поля. В условиях грозы это делает человека более уязвимым для удара молнии.

Спасатель также напомнил базовые правила безопасности. Во время непогоды лучше укрыться в помещении, закрыть окна и по возможности отключить электроприборы. На улице стоит избегать открытых пространств, высоких деревьев и металлических конструкций, а в машине, наоборот, оставаться внутри — это одно из самых безопасных мест.

Ранее KP.RU писал о правилах поведения при появлении шаровой молнии. Если вы заметили светящийся шарообразный объект рядом, важно сохранять спокойствие и не делать резких движений.