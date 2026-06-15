В приморском поселке Ольга построят современный спортивный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке городского типа Ольга Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Модернизация спортивной инфраструктуры проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
В модульном центре площадью более 1,6 тыс. кв. м. будет просторный универсальный зал для игровых видов спорта, а также административные и технические помещения. Специалисты уже смонтирован металлический каркас, завершили работы по устройству кровли.
В административном блоке установлены внутренние перегородки и окна, в спортивном зале продолжается монтаж витражей. Необходимые инженерные материалы и оборудование доставлены. В ближайшее время начнется благоустройство территории.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.