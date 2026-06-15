Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис, заявил Слуцкий

Глава комитета подчеркнул, что если будет зафиксирована «хоть малейшая попытка старта натовских ракет» на Калининград, Санкт-Петербург или любой другой российский город, это будет однозначно расценено как покушение на территориальную целостность и критическая угроза суверенитету России «с неминуемым ответом, в том числе в сфере ядерного сдерживания».