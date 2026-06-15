Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис, заявил Слуцкий

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Германия «нарывается на российский военный кулак» и втягивает НАТО в «ядерный апокалипсис», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн в интервью Telegraph заявил, что альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией.
«Германия нарывается на российский военный кулак и втягивает НАТО в ядерный апокалипсис. Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн в интервью газете The Telegraph заявил о готовности нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу “хоть сегодня ночью”, — написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что это не первая угроза подобного толка, и не в первый раз в Москве «вынуждены напомнить жаждущим реванша неонацистам» о военной и ядерной доктринах РФ.
«Россия никому не угрожает и конфликта с НАТО не ищет. Но “слабоумие и отвага” прибалтийских и немецких русофобов может реально поставить мир на грань ядерной катастрофы», — добавил политик.
Глава комитета подчеркнул, что если будет зафиксирована «хоть малейшая попытка старта натовских ракет» на Калининград, Санкт-Петербург или любой другой российский город, это будет однозначно расценено как покушение на территориальную целостность и критическая угроза суверенитету России «с неминуемым ответом, в том числе в сфере ядерного сдерживания».