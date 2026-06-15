Окрошка против старости и бесплодия: диетолог рассказала о неожиданных свойствах летнего супа

Диетолог не советует заливать окрошку покупным квасом: в большинстве случаев он содержит много сахара, что опасно для пациентов с ожирением, преддиабетом и диабетом. Лучше приготовить квас самостоятельно на сусле или хлебных корках с изюмом. Полезными альтернативами станут кефир, сыворотка, айран или простокваша, а худеющие могут использовать минеральную воду.