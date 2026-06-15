Выставка «Дело рук» открылась в Нижнем Новгороде 15 июня

Выставка народных промыслов «Дело рук» стартовала в Нижнем Новгороде 15 июня. Об этом сообщили в Заксобрании региона.
Сходить на выставку можно до 10 июля 2026 года. Она будет проходить в культурном центре «Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7). Посетители увидят современное прочтение культурного наследия.
Проект включает образовательную, выставочную и интерактивную программы. Они посвящены семье и передаче опыта при помощи рукотворного искусства. По мнению организаторов, народные промыслы сопровождают человека с рождения и передаются из поколения в поколение.
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