Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка «Дело рук» открылась в Нижнем Новгороде 15 июня

Она будет проходить в культурном центре «Рекорд» до 10 июля 2026 года.

Выставка народных промыслов «Дело рук» стартовала в Нижнем Новгороде 15 июня. Об этом сообщили в Заксобрании региона.

Сходить на выставку можно до 10 июля 2026 года. Она будет проходить в культурном центре «Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7). Посетители увидят современное прочтение культурного наследия.

Проект включает образовательную, выставочную и интерактивную программы. Они посвящены семье и передаче опыта при помощи рукотворного искусства. По мнению организаторов, народные промыслы сопровождают человека с рождения и передаются из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с нижегородским писателем Николаем Свечиным.