Болельщики столкнулись на ЧМ-2026 с неожиданной проблемой

На минувшей неделе температура воздуха в американском штате Техас поднялась до отметки +35 градусов по Цельсию. Такая погода привела к неприятным последствиям во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, которая прошла в Хьюстоне. По данным издания Fox Weather, тепловой удар получили 110 посетителей мероприятия.
Грандиозный праздник собрал более 30 тысяч зрителей в районе Ист-Даунтаун — самом оживлённом футбольном центре города. Организаторы заранее позаботились о безопасности: на территории установили специальные охлаждающие пункты, тенты и кондиционируемые помещения. Благодаря этим мерам большинству пострадавших удалось быстро прийти в себя.
Из 110 человек, которым потребовалась врачебная помощь, 85 получили её прямо на месте и вскоре снова включились в праздничную программу. Ещё 27 обратились в отделение неотложной помощи, причём 21 из них после осмотра отпустили. Четверых зрителей пришлось госпитализировать: их состояние оказалось более тяжёлым, поскольку перегрев вызвал серьёзные осложнения.
Футбольный фестиваль продлится 34 дня. В его программу входят прямые трансляции матчей, живые выступления артистов и интерактивные игры. До 4 июля на стадионе NRG Stadium запланировано ещё семь встреч чемпионата. Организаторы заверили, что и впредь будут уделять повышенное внимание безопасности гостей в условиях жаркой погоды.
«Футбол не для избранных»: 13 сборных ответили главе УЕФА на слова о «неважных» матчах ЧМ.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.