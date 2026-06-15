Болельщики столкнулись на ЧМ-2026 с неожиданной проблемой

На минувшей неделе температура воздуха в американском штате Техас поднялась до отметки +35 градусов по Цельсию. Такая погода привела к неприятным последствиям во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, которая прошла в Хьюстоне. По данным издания Fox Weather, тепловой удар получили 110 посетителей мероприятия.