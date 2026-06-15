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Болельщики столкнулись на ЧМ-2026 с неожиданной проблемой

На минувшей неделе температура воздуха в американском штате Техас поднялась до отметки +35 градусов по Цельсию. Такая погода привела к неприятным последствиям во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, которая прошла в Хьюстоне. По данным издания Fox Weather, тепловой удар получили 110 посетителей мероприятия.

На минувшей неделе температура воздуха в американском штате Техас поднялась до отметки +35 градусов по Цельсию. Такая погода привела к неприятным последствиям во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, которая прошла в Хьюстоне. По данным издания Fox Weather, тепловой удар получили 110 посетителей мероприятия.

Грандиозный праздник собрал более 30 тысяч зрителей в районе Ист-Даунтаун — самом оживлённом футбольном центре города. Организаторы заранее позаботились о безопасности: на территории установили специальные охлаждающие пункты, тенты и кондиционируемые помещения. Благодаря этим мерам большинству пострадавших удалось быстро прийти в себя.

Из 110 человек, которым потребовалась врачебная помощь, 85 получили её прямо на месте и вскоре снова включились в праздничную программу. Ещё 27 обратились в отделение неотложной помощи, причём 21 из них после осмотра отпустили. Четверых зрителей пришлось госпитализировать: их состояние оказалось более тяжёлым, поскольку перегрев вызвал серьёзные осложнения.

Футбольный фестиваль продлится 34 дня. В его программу входят прямые трансляции матчей, живые выступления артистов и интерактивные игры. До 4 июля на стадионе NRG Stadium запланировано ещё семь встреч чемпионата. Организаторы заверили, что и впредь будут уделять повышенное внимание безопасности гостей в условиях жаркой погоды.

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