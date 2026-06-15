Курская мелиоративная станция требует банкротства белгородского сахкомбината

В феврале этого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд полностью удовлетворил требования КЗОМС. «Большевик» пытался оспорить решение суда, указывая, что истец не представил доказательств наступления для него значительных убытков в результате несвоевременного внесения предоплаты по договору. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами сахкомбината и отклонил его жалобу.