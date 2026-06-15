Четвертый фестиваль «Музыка балконов» пройдет в Нижегородской области с 20 июня

Как сообщили в региональном минкульте, открытие мероприятия состоится 20 июня в 14:00 на площадке Нижегородского театра драмы: в программе — фрагменты оперы «Иван Сусанин» и другие произведения в исполнении Камерного хора «Нижний Новгород», камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», солиста Ансамбля песни и пляски Российской Армии Степана Егураева и солистки Московского музыкального театра «Геликон-опера» Валентины Правдиной. В Нижнем в этом году пройдёт 11 концертов — они будут звучать с балконов исторических зданий, включая балкон хорового колледжа имени Л. К. Сивухина на площади Минина и Пожарского, балконы Усадьбы Рукавишниковых и Дома Сироткина.