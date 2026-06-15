Четвертый фестиваль «Музыка балконов» пройдет в Нижегородской области с 20 июня

Четвёртый фестиваль «Музыка балконов» пройдёт в Нижегородской области с 20 июня по 30 августа: концерты запланированы на 17 площадках региона и в историческом центре Нижнего Новгорода, а также на площадках в других городах России и в музей‑заповеднике «Петергоф». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Как сообщили в региональном минкульте, открытие мероприятия состоится 20 июня в 14:00 на площадке Нижегородского театра драмы: в программе — фрагменты оперы «Иван Сусанин» и другие произведения в исполнении Камерного хора «Нижний Новгород», камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», солиста Ансамбля песни и пляски Российской Армии Степана Егураева и солистки Московского музыкального театра «Геликон-опера» Валентины Правдиной. В Нижнем в этом году пройдёт 11 концертов — они будут звучать с балконов исторических зданий, включая балкон хорового колледжа имени Л. К. Сивухина на площади Минина и Пожарского, балконы Усадьбы Рукавишниковых и Дома Сироткина.
Фестиваль, который проводится с 2023 года, стал одной из визитных карточек города; в области концерты пройдут также в Городце, Чкаловске, Арзамасе и Большом Болдине. Программа расширилась и по составу артистов: среди участников — приглашённый солист Большого театра Дмитрий Скориков, исполнительница фолка Майя Балашова, камерный хор «Нижний Новгород», а также впервые — московская фолк‑группа Vetkafolk (фолктроника) и петербургская инди‑фолк‑группа Settlers.
Традиционно часть концертов проходят на площадках объектов культурного наследия; в этом году фестиваль выйдет за пределы региона и станет всероссийским: концерты намечены в Плёсе, Ярославле, Иркутске, Владикавказе и Вологде, где выступления пройдут на исторических балконах и в музеях (в Ярославле — Дом Сорокиной, в Иркутске — Музей‑усадьба Сукачева, во Владikавказе — особняк купца Ходякова и др.).
Концепция сезона-2026 носит название «Музыка балконов. Великие реки» и посвящена роли рек в формировании культурных пространств и связей между регионами. Организаторы отмечают, что фестиваль сочетает музыкальные программы, работу с наследием и привлечение новой аудитории к историческим центрам городов.
Следить за новостями можно на официальном сайте музыкабалконов. рф и в группе во «ВКонтакте». В 2024 году проект получил премию Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».
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