В поселке Кутулик Иркутской области модернизируют библиотеку

Пространство библиотеки разделят на тематические зоны, отсылающие к произведениям драматурга — «Прогулки по Кутулику», «Солнце в аистовом гнезде», «Прошлым летом в Чулимске», «Провинциальные анекдоты», «Старший сын», «Дом окнами в поле», «Утиная охота». Там можно будет проводить конференции, творческие встречи, кинопоказы, семинары, лекции, литературные вечера, выставки, круглые столы и мастер‑классы. Открытие обновленной библиотеки запланировано на конец сентября этого года.