В поселке Кутулик Иркутской области модернизируют библиотеку

Межпоселенческую центральную библиотеку имени А. В. Вампилова модернизируют в поселке Кутулик Иркутской области, сообщили в министерстве культуры и архивов региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Семья».
«В библиотеке будут созданы несколько тематических пространств, которые познакомят с литературным наследием нашего знаменитого драматурга Александра Вампилова. Читатели смогут больше узнать о его биографии и реализовать собственные интеллектуальные и творческие способности», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Пространство библиотеки разделят на тематические зоны, отсылающие к произведениям драматурга — «Прогулки по Кутулику», «Солнце в аистовом гнезде», «Прошлым летом в Чулимске», «Провинциальные анекдоты», «Старший сын», «Дом окнами в поле», «Утиная охота». Там можно будет проводить конференции, творческие встречи, кинопоказы, семинары, лекции, литературные вечера, выставки, круглые столы и мастер‑классы. Открытие обновленной библиотеки запланировано на конец сентября этого года.
В дополнение к этим зонам инфраструктуру библиотеки дополнит студия, где посетители смогут записывать песни, рассказы, подкасты и видеоролики, а также мультимедийное оборудование, включая 3D‑принтер для изготовления сувенирной продукции. Кроме того, с помощью VR‑технологий в учреждении будут проводить виртуальные экскурсии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.