Трамп сделал заявление по Украине: что пообещал президент США

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде еще 14 июня, уточнив, что иранские деньги разморожены не были. Дональд Трамп позже заверил, что меморандум с Ираном заключен и теперь Ормузский пролив будет открыт для прохождения судов.