«Ротор» закладывает фундамент грядущего сезона

Полузащита — ключевой элемент, на который ложится задача не только разрушать атаки соперника, но и задавать темп игры, а также обеспечивать связь между обороной и нападением. На данный момент в обойме всего четыре исполнителя — Александр Трошечкин, Илья Родионов, Артём Симонян и Никита Плотников, — и этого объективно мало для полноценного сезона. Для уверенной ротации и гибкости тактических схем в средней линии должно быть, как минимум вдвое больше футболистов. Поэтому работа над усилением этого участка — безусловный приоритет для «Ротора» в трансферное окно.