Два нижегородских выпускника выбрали для сдачи ЕГЭ китайский язык

По словам министра, экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений со стороны участников не зафиксировано — в этот день не было ни одного удаления с экзаменов. Такой результат уже показывали ранее девятиклассники во время проведения ОГЭ. Теперь это достижение повторили и выпускники одиннадцатых классов.