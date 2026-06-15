Пермский завод запустил производство передвижных укрытий от БПЛА

АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) запускает производство быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты населения при угрозе атаки БПЛА. Как сообщается в соцсетях компании, укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятиях, а также для защиты людей в общественных пространствах. Предусмотрено несколько вариантов внешней и внутренней комплектации, в том числе установка дверей, лавок, покраска и отделка, вентиляция, гидроизоляция, укрытия могут быть оснащены аптечкой и пожарным щитом. Указано также, что изделие защищает не только от поражения БПЛА, но и стрелкового оружия и разрывов ручных гранат. Укрытия, будут производиться в трех стандартных размерах — на 7, 14 и 20 человек. Их базовая стоимость в сообщении не указана.