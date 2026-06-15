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Два выпускника из Арзамаса сдали ЕГЭ на 100 баллов

Они получили максимальный балл за экзамены по истории и химии.

Два выскника из Арзамаса сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.

Первыми арзамасскими стобалльниками в 2026 году стали Матвей Юшин и Олеся Ионова.

Матвей — выпускник Выездновской школы. Максимальный балл ему удалось набрать на экзамене по истории. Олеся — выпускница школы № 7 — получила «сотню» по химии.

«Всем ребятам, экзаменующимся в эти дни, — ни пуха, ни пера! И уверенности в своих силах!» — написал Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что еще одна нижегородская выпускница сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов.