Политолог Блохин оценил перспективы сделки между США и Ираном

15 июня американский лидер заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Трамп отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс примет участие в подписании документа. Он также допустил и свое пребывание на церемонии. Кроме того, глава Белого дома объявил, что Соединенные Штаты Америки планируют сконцентрироваться на ситуации на Украине после завершения конфликта с Ираном.