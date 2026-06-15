Политолог Блохин оценил перспективы сделки между США и Ираном

— Можно ли говорить сейчас о сделке? Думаю, что вряд ли. Иран выдвигает большие требования, и если США примут их, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал, — сказал он.
По словам эксперта, сейчас Тегерану и Вашингтону важно завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. Блохин отметил, что сделка, которую объявил президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, будет подготовкой к будущему переговорному процессу.
— В результате переговоров требования сторон будут, скорее всего, сокращены. Думаю, что все будут готовы к компромиссам — и Иран, и США. Но пока про сделку еще рано говорить, — цитирует политолога Новости Mail.
15 июня американский лидер заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Трамп отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс примет участие в подписании документа. Он также допустил и свое пребывание на церемонии. Кроме того, глава Белого дома объявил, что Соединенные Штаты Америки планируют сконцентрироваться на ситуации на Украине после завершения конфликта с Ираном.