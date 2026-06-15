Во Владивостоке прошел этап всероссийских соревнований по самбо

Этап всероссийских соревнований по самбо «Кубок пяти морей» прошел 13 июня во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Соревнования организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Они прошли в спорткомплексе «Олимпиец». Турнир проводился в 20 весовых категориях — по 10 у юношей и у девушек. На ковры вышли более 200 юных самбистов 12−14 лет из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской и Владимирской областей, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).
При этом команда хозяев стала одной из самых многочисленных: Приморский край представили 90 юношей и 50 девушек из муниципалитетов региона. По итогам соревнований победители и серебряные призеры в каждой весовой категории получили право выступить в финале «Кубка пяти морей», который пройдет в октябре в Москве.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.