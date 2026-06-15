Во Владивостоке прошел этап всероссийских соревнований по самбо

Они прошли в спорткомплексе «Олимпиец». Турнир проводился в 20 весовых категориях — по 10 у юношей и у девушек. На ковры вышли более 200 юных самбистов 12−14 лет из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской и Владимирской областей, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).