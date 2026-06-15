В мэрии Ростова-на-Дону признали проблему с подземными переходами

Директор профильного департамента доложил о результатах работы за прошедшую неделю: устранены повреждения дорожного полотна на территории свыше трех тысяч квадратных метров. На текущую неделю запланировано восстановление еще 2,7 тыс. квадратных метров покрытия. С начала года ямочные работы выполнены на площади более 70 тыс. квадратных метров.