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Китай закупил десятки тонн птицеводческой продукции из Ростовской области

Из Ростовской области в КНР отправили пух и мясо птицы.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в Китай отправили крупные партии продукции птицеводства. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Экспортный груз ушел за рубеж в период с 1 по 5 июня, — сказали в ведомстве.

Специалисты проверили 71 тонну пухоперовой смеси, а также 27 тонн мяса птицы. Экспертиза подтвердила, что вся продукция полностью отвечает ветеринарным и санитарным требованиям принимающей стороны.

Безопасность и высокое качество товаров были доказаны лабораторными анализами. Кроме того, проверка электронных баз данных подтвердила легальность происхождения всех предназначенных для экспорта грузов. Нарушений законодательства специалисты не выявили.

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