Водитель был весь переломан: подробности смертельного ДТП на Люблинском шоссе

«На дороге я не видел тормозного пути. Может, уснул или отвлёкся, врезался прямиком в дерево. Некоторые писали, что там ствол упал на двигающуюся машину, но это не так — от удара посыпались ветки, а на машине чётко видно вертикальную вмятину», — сообщил очевидец.