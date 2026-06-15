На Дону в водохранилище спасли мужчину на протекающей лодке

ЧП случилось неподалеку от села Уютненское. Патрульный катер заметил лодку в полукилометре от берега, в которой находился 47-летний мужчина. Он активно подавал сигналы бедствия, так как его судно начало набирать воду. Спасатели оперативно подошли к терпящему бедствие, подняли его на борт и отбуксировали протекающую лодку к суше. На берегу мужчина пришел в себя и от дальнейшей помощи отказался.