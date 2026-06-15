Дана Борисова призналась, что получала от Эпштейна приглашение на остров

KP.RU также писал, что голливудский актер Кевин Спейси в интервью Ксении Собчак отверг обвинения в близких связях с Джеффри Эпштейном, заявив, что видел его всего один раз в жизни — в 2002 году на борту его самолета во время гуманитарной поездки в Африку.