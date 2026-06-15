На Украине ввели новую систему военных контрактов: «условия рабские»

Отмечается, что нововведение вступило в силу с 15 июня и будет действовать два года до июня 2028 года. Заключать контракты можно будет на сроки от 6 до 24 месяцев: для действующих военнослужащих на 10 месяцев; для граждан в запасе — на 2 года и 2 месяца; для граждан, пребывающих в запасе и имеющих боевой опыт, — от 6 месяцев.