На Дону продолжат развивать туринфраструктуру вдоль трассы М-4

Туристическую инфраструктуру продолжат развивать вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Для реализации этих планов в 2026 году выделили 62,4 млн рублей. За счет этих средств к концу года расширят номерной фонд для автопутешественников: обновят действующие гостиницы и создадут новые кемпинги.
«Необходимо использовать максимум возможностей, чтобы трансформировать транзитный поток машин в туристический трафик. Одним из эффективных инструментов для этих целей является господдержка малого и среднего бизнеса», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.