Певица Бонни Тайлер пришла в сознание после комы

Британская певица Бонни Тайлер пришла в сознание после искусственной комы. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила газета The Sun со ссылкой на представителя артистки.
— Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, — рассказал он.
По информации издания, в настоящее время исполнительница находится в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге Португалии. Врачи ожидают, что Тайлер полностью поправится, несмотря на тяжелое состояние.
Издание Correio da Manha писало, что певицу ввели в искусственную кому после операции в больнице в Фару. По информации журналистов, 74-летнюю знаменитость подключили к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.
В свою очередь друг артистки, португальский бизнесмен Либерто Меалья сообщил, что Тайлер сделали срочную операцию в связи с разрывом аппендикса. По словам предпринимателя, артистка почувствовала недомогание, еще находясь в Лондоне. Однако позже у нее начались сильные боли в животе.