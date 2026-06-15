Певица Бонни Тайлер пришла в сознание после комы

В свою очередь друг артистки, португальский бизнесмен Либерто Меалья сообщил, что Тайлер сделали срочную операцию в связи с разрывом аппендикса. По словам предпринимателя, артистка почувствовала недомогание, еще находясь в Лондоне. Однако позже у нее начались сильные боли в животе.