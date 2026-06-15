Названы главные ошибки дачников, почему клубника не дает урожай

Дачникам объяснили, почему кусты клубники могут выглядеть здоровыми и мощными, но при этом почти не давать урожая. Агроном-селекционер Михаил Воробьев отметил, что причин слабого плодоношения у культуры может быть сразу несколько. Об этом пишет mk.ru.