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Елена Краюшкина рассказала о развитии нижегородских промыслов

По ее словам, экономические сложности почти не затронули нижегородские НПХ.

Источник: Время

«Подъём патриотизма и интереса к своим корням помогает устоять предприятиям народно-художественных промыслов Нижегородской области», — заявила генеральный директор фонда развития Елена Краюшкина.

По ее словам, некоторые предприятия НХП даже отмечают увеличение покупательского спроса.

Кроме того, нижегородские промыслы находятся в выигрышном положении благодаря поддержке властей, правительства и губернатора региона.

«Существуют специальные программы, большой например, как “Золотая Хохлома”, “Мастера золотого кольца” в Дивеево. “Столица закатов” привлекает туристов, которые хотят увезти с собой локальный продукт», — приводит слова Краюшкиной НТА-Приволжье.

Гендиректор фонда развития напомнила о придании национального статуса премии в сфере народно-художественных промыслов.

Кроме того, Нижегородский регион активно участвует в совершенствовании законодательной базы.

«Это позволят предприятиям более манёвренно получать субсидии и гранты», — заключила Краюшкина.