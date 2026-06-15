Елена Краюшкина рассказала о развитии нижегородских промыслов

«Существуют специальные программы, большой например, как “Золотая Хохлома”, “Мастера золотого кольца” в Дивеево. “Столица закатов” привлекает туристов, которые хотят увезти с собой локальный продукт», — приводит слова Краюшкиной НТА-Приволжье.