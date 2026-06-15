Елена Краюшкина рассказала о развитии нижегородских промыслов

«Подъём патриотизма и интереса к своим корням помогает устоять предприятиям народно-художественных промыслов Нижегородской области», — заявила генеральный директор фонда развития Елена Краюшкина.
По ее словам, некоторые предприятия НХП даже отмечают увеличение покупательского спроса.
Кроме того, нижегородские промыслы находятся в выигрышном положении благодаря поддержке властей, правительства и губернатора региона.
«Существуют специальные программы, большой например, как “Золотая Хохлома”, “Мастера золотого кольца” в Дивеево. “Столица закатов” привлекает туристов, которые хотят увезти с собой локальный продукт», — приводит слова Краюшкиной НТА-Приволжье.
Гендиректор фонда развития напомнила о придании национального статуса премии в сфере народно-художественных промыслов.
Кроме того, Нижегородский регион активно участвует в совершенствовании законодательной базы.
«Это позволят предприятиям более манёвренно получать субсидии и гранты», — заключила Краюшкина.