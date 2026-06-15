ФИФА пригласит российскую команду на новый турнир среди юношей до 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит российской команде участвовать в новом турнире для игроков младше 15 лет. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Как сообщает The Athletic, турнир запланирован на сентябрь и пройдет в США.
— ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций — членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна — член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира, — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
В начале июня стало известно, что российские футбольные клубы не вошли в список участников еврокубков сезона-2026/27. По итогам прошедшего сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла рассчитывать на участие четырех клубов в еврокубках. Российские команды и сборные остаются отстраненными от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.