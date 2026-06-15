Воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

«Начали мы с детских домов и садов. Ведь нам, женщинам и матерям, больнее всего было видеть десятки, сотни ребятишек, которых мы находили в землянках, щелях, подвалах, а то и прямо бродящих среди развалин». Так о зарождении движения, без преувеличения прославившегося на весь мир, говорила его основательница Александра Черкасова. Хрупкая женщина, простая воспитательница в детском саду, она доказала другим и самой себе — любовь поможет выдержать любые испытания. Любовь к детям, к своей земле и к городу, который она бережно охраняла и много лет спустя после войны.