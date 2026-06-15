В ростовском зоопарке впервые родился детеныш китайского мунтжака

В Ростовском зоопарке впервые в истории родился детеныш китайского мунтжака. Об этом сообщили в учреждении. Малыш появился на свет 20 мая у пары с кличками Мэй и Мин. Родители бдительно охраняют свое потомство. Появление животного на свет — уникальное событие для зоосада.