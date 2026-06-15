В Нижнем Новгороде благоустроят сквер на улице Космонавта Комарова

Новый сквер благоустроят в Нижнем Новгороде на улице Космонавта Комарова, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Площадь сквера, которую мы ремонтируем и приводим в порядок, составляет более 14 тысяч кв. метров. Он станет продолжением ранее благоустроенного сквера “Юпитерский”, который находится рядом», — отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Специалисты смонтируют новую систему уличного освещения, установят многофункциональную спортивную площадку с безопасным покрытием и несколько столов для настольного тенниса. Также предусмотрены озеленение и установка уличной мебели — лавочек, качелей и трибун.
Сейчас рабочие уже сняли старое покрытие. Они устанавливают бордюры и готовят основания для площадок. Начали укладывать асфальт и брусчатку. Параллельно прокладывают кабель и ставят опоры освещения. Также ремонтируют мост через реку Борзовку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.