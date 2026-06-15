Диетолог назвал самую опасную яичницу

Таким образом, привычное сочетание яиц с колбасой или сосисками диетолог считает самым нежелательным. А замена мясных полуфабрикатов на овощи не только улучшит вкус, но и принесёт больше пользы. Что касается способа приготовления, то лучше избегать сильного зажаривания и использовать минимальное количество масла или готовить без него вовсе.