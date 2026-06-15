Диетолог назвал самую опасную яичницу

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru оценил разные виды яичницы с точки зрения их влияния на организм. По его словам, наибольший урон здоровью наносит блюдо, приготовленное с колбасными изделиями или сосисками. А вот самым безопасным и полезным вариантом специалист назвал яичницу с овощами.
Медик также обратил внимание на корочку, которая образуется на поверхности яиц во время жарки. Она появляется как при приготовлении обычной яичницы, так и омлета. Эта румяная корочка, по словам эксперта, тоже способна навредить организму.
Чтобы снизить риск, Поляков советует использовать как можно меньше растительного масла. Ещё один хороший вариант — приобрести сковороду с антипригарным покрытием, которая позволяет жарить продукты вообще без добавления жира. Это сделает блюдо гораздо безопаснее.
Таким образом, привычное сочетание яиц с колбасой или сосисками диетолог считает самым нежелательным. А замена мясных полуфабрикатов на овощи не только улучшит вкус, но и принесёт больше пользы. Что касается способа приготовления, то лучше избегать сильного зажаривания и использовать минимальное количество масла или готовить без него вовсе.
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